Пермский оперштаб не планирует закрывать торговые центры в новогодние праздники

Краевой оперштаб не рассматривает вопрос о закрытии торговых центров в Пермском крае на новогодние каникулы. Как сообщает РБК, власти считают, что введенных ограничений достаточно.

В оперштабе подчеркнули, что все необходимые на данный момент меры ранее уже были введены указом губернатора. Напомним, в торговых центрах города действует масочный режим, кроме того запрещено нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

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