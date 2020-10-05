Дожди и холод: синоптики о погоде на неделю

Текущая неделя ожидается прохладной с аномалией температуры около −2°. Ближе к выходным в Пермский край начнет поступать теплый воздух, столбик термометра покажет +15°. Об этом сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».

Во вторник и среду днем возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0…+5° , днем +5…+10°. В четверг, 8 октября, ночью воздух прогреется до −4…+1°, днем до +5…+10°. Возможны небольшие дожди.

В пятницу, осадки ожидаются ночью, днем облачно. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +11…+16°.

По предварительным прогнозам, в выходные сохранится теплая и сухая погода с преобладающей дневной температурой +10…+15°.

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