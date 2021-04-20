Французский парфюмерный дом Dorin создал линейку ароматов, посвященных пермскому бренду авторских кукол Musa Russa

В первые за 300 летнюю историю знаменитый парфюмерный дом Dorin — один из старейших французских парфюмерно-косметических домов, в коллаборации с парфюмером Виолой Новоселовой создали линейку ароматов, посвященных пермскому бренду авторских кукол Musa Russa.

На создание лимитированной линейки из трех ароматов Dorin by Musa Russa Виолу Новоселову вдохновили образы кукол – Психеи, Бестии и Персеи, работы Екатерины Шардаковой, арт-директора Musa Russa.

Нежное, утонченное звучание аромата «Психея» создано благодаря нотам черного перца, грейпфрута, цветов Франжипани, розы и липы, тонкая притягательность подчеркнута амброй и кашмераном.

Страстные и волнующие нюансы жасмина, терпкие и свежие, одновременно горьковатые ноты мускуса создают флер гипнотической неприступной страсти, сконцентрированной во флаконе аромата «Бестия».

Сложная композиция аромата «Персея» с нотами кашмерана, кедра и мускуса олицетворяет преданность, вечную любовь и внутреннюю гармонию.

Презентация Dorin by Musa Russa состоится в рамках закрытого мероприятия, далее коллекция ароматов будет представлена собственном музее Dorin в городке Шато, на окраине Парижа недалеко от Версаля. Часть средств от продажи билетов на презентацию пойдет на помощь фонду «Берегиня».