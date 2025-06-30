Известно, по каким причинам чаще всего пермяки едят фастфуд

14% респондентов ответили, что в этом году стали питаться фастфудом чаще. У половины опрошенных отношения с заведениями быстрого питания остались на прежнем уровне, треть заявила, что напротив, стала реже есть фастфуд.

Жители Перми признались, что чаще всего обращаются к фастфуду из-за того, что лень готовить (32%). В числе популярных причин также: поесть «за компанию» (11%), отметить какое-то событие (7%), заесть стресс (1%). 15% пермяков ответили, что совсем не едят фастфуд.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми стали в шесть раз чаще закрывать заведения общепита.

Информационный обзор редакции.