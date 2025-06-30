Известно, по каким причинам чаще всего пермяки едят фастфуд

Более 80% опрошенных признались, что едят фастфуд. По данным центра аналитики и исследований МТС AdTech, в мае 2025 года в заведениях быстрого питания совершили в 5,8 раз больше транзакций, чем в ресторанах.
14% респондентов ответили, что в этом году стали питаться фастфудом чаще. У половины опрошенных отношения с заведениями быстрого питания остались на прежнем уровне, треть заявила, что напротив, стала реже есть фастфуд.
Жители Перми признались, что чаще всего обращаются к фастфуду из-за того, что лень готовить (32%). В числе популярных причин также: поесть «за компанию» (11%), отметить какое-то событие (7%), заесть стресс (1%). 15% пермяков ответили, что совсем не едят фастфуд.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми стали в шесть раз чаще закрывать заведения общепита.
Информационный обзор редакции.
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