Заведения общепита стали закрывать в шесть раз чаще

Нарушения выявляют сотрудники Роспотребнадзора совместно с прокуратурой. По данным РБК Пермь, в числе часто встречающихся: планировка, размещение и размер помещений, которые не позволяют соблюдать поточность технологических процессов, отсутствие цехового деления, использование продукции без маркировки и документов, несоблюдения условий хранения и сроков годности пищевых продуктов.

Также в закрытых кафе в Пермском крае работал персонал без личных медицинских книжек или без данных об осмотре, блюда и кулинарные изделия не соответствовали техническим регламентам, один инвентарь и посуду использовали для готовых и сырых продуктов, а для посетителей не было туалетов. Заведения общепита закрывают временно — от 30 до 90 суток.