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Тенденции

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Пять пермских ресторанов присоединятся к фестивалю Аутентичной уральской кухни

С 14 января начинается гастрономический фестиваль Аутентичной уральской кухни (АУК). В нем участвуют рестораны из Екатеринбурга, Перми, Челябинска и еще пяти городов Уральского региона. Организаторы фестиваля говорят, что его миссия — рассказать о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии.

Ресторан ACAFFE
Ресторан ACAFFE

Ресторан ACAFFE

The Hound
The Hound

The Hound

«Дом Третьяковой»
«Дом Третьяковой»

«Дом Третьяковой»

Каждое из заведений представит сет из трех блюд, в основе которых локальные продукты. Пермь на фестивале АУК в 2025 году представляют пять ресторанов:

  • ACAFFE
  • The Hound
  • Aura Kitchen&Bar
  • Belka
  • «Дом Третьяковой»

Ресторан ACAFFE приготовил сет из посикунчиков с лисичками, подкопченной сметаной и свежей зеленью, филе судака на дранике с щучьей икрой и сливочно-икорным соусом, «Павлову» со свеклой в двух текстурах. The Hound предлагает попробовать эклер с телятиной и солеными груздями, свиной бок с копченым пюре из корнеплодов, фондан из белого шоколада с мукой из свеклы и мороженым из клюквы. «Дом Третьяковой» угостит печеночным блинным тортом с кедровой сметаной, ленивыми картофельными варениками с белыми грибами и муссом, безе со свекольным мороженым и свекольным конфи.

Aura Kitchen&Bar
Aura Kitchen&Bar

Aura Kitchen&Bar

Belka
Belka

Belka

В Aura Kitchen&Bar дают сет гренок на ржаной закваске (с копченым хариусом, с вяленым карпаччо кабана, с тартаром из лесных грибов), полбу с лесными грибами и лосем моченый в можжевеловой ягоде, карамелизированная морковь с муссом из облепихи, лесными ягодами и соликамским кедром. В сете от ресторана Belka — шаньга с уральской рыбой (маринованным судаком и форелью) и моченым яблоком, утка с вересковым соусом и грибное пюре, морковный сметанник с пряником/пастила из северных ягод/ пломбир из картошки-печенки.

Ранее мы рассказывали о том, что пермские посикунчики попали в список желанных национальных блюд на новогоднем столе.

Информационный обзор редакции.

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