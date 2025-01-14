Пять пермских ресторанов присоединятся к фестивалю Аутентичной уральской кухни

Каждое из заведений представит сет из трех блюд, в основе которых локальные продукты. Пермь на фестивале АУК в 2025 году представляют пять ресторанов:

ACAFFE

The Hound

Aura Kitchen&Bar

Belka

«Дом Третьяковой»

Ресторан ACAFFE приготовил сет из посикунчиков с лисичками, подкопченной сметаной и свежей зеленью, филе судака на дранике с щучьей икрой и сливочно-икорным соусом, «Павлову» со свеклой в двух текстурах. The Hound предлагает попробовать эклер с телятиной и солеными груздями, свиной бок с копченым пюре из корнеплодов, фондан из белого шоколада с мукой из свеклы и мороженым из клюквы. «Дом Третьяковой» угостит печеночным блинным тортом с кедровой сметаной, ленивыми картофельными варениками с белыми грибами и муссом, безе со свекольным мороженым и свекольным конфи.