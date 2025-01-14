Пять пермских ресторанов присоединятся к фестивалю Аутентичной уральской кухни

С 14 января начинается гастрономический фестиваль Аутентичной уральской кухни (АУК). В нем участвуют рестораны из Екатеринбурга, Перми, Челябинска и еще пяти городов Уральского региона. Организаторы фестиваля говорят, что его миссия — рассказать о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии.
Каждое из заведений представит сет из трех блюд, в основе которых локальные продукты. Пермь на фестивале АУК в 2025 году представляют пять ресторанов:
- ACAFFE
- The Hound
- Aura Kitchen&Bar
- Belka
- «Дом Третьяковой»
Ресторан ACAFFE приготовил сет из посикунчиков с лисичками, подкопченной сметаной и свежей зеленью, филе судака на дранике с щучьей икрой и сливочно-икорным соусом, «Павлову» со свеклой в двух текстурах. The Hound предлагает попробовать эклер с телятиной и солеными груздями, свиной бок с копченым пюре из корнеплодов, фондан из белого шоколада с мукой из свеклы и мороженым из клюквы. «Дом Третьяковой» угостит печеночным блинным тортом с кедровой сметаной, ленивыми картофельными варениками с белыми грибами и муссом, безе со свекольным мороженым и свекольным конфи.
В Aura Kitchen&Bar дают сет гренок на ржаной закваске (с копченым хариусом, с вяленым карпаччо кабана, с тартаром из лесных грибов), полбу с лесными грибами и лосем моченый в можжевеловой ягоде, карамелизированная морковь с муссом из облепихи, лесными ягодами и соликамским кедром. В сете от ресторана Belka — шаньга с уральской рыбой (маринованным судаком и форелью) и моченым яблоком, утка с вересковым соусом и грибное пюре, морковный сметанник с пряником/пастила из северных ягод/ пломбир из картошки-печенки.
Ранее мы рассказывали о том, что пермские посикунчики попали в список желанных национальных блюд на новогоднем столе.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)