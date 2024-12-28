Пермские посикунчики попали в список желанных национальных блюд на новогоднем столе

Пермские посикунчики попали в топ-3 блюда, которые россияне хотели бы приготовить для новогоднего стола. Опрос провел сервис путешествий «Туту». Его приурочили к запуску кулинарного шоу, в котором зрителям покажут, как готовить блюда национальной кухни разных регионов.
Первое место среди блюд, которые россияне готовы поставить на праздничный стол, занял астраханский судак. За него отдали 13,7% голосов. Пермские посикунчики заняли второе место с результатом в 12,3%, третье место и 12,1% голосов — у кубанской тыквенной каши.
Также в числе блюд для новогоднего стала были хабаровский расстегай с крабом и креветкой, дальневосточная икра-пятиминутка, дагестанские чуду.
Ранее мы рассказывали о том, какие новогодние спешиалы приготовили пермские кафе и рестораны.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)