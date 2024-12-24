Сверяемся: названы блюда, которые чаще всего заказывали пермяки в 2024 году

В Перми самым характерным блюдом стала каша, затем идут котлеты, шаурма, круассаны и блины. В соседнем Екатеринбурге, к примеру, возглавляют этот топ кутабы, а в Санкт-Петербурге — пхали.

В числе самых популярных блюд в Перми — бургеры — на их приходится 32% заказов. Затем идут закуски из картофеля (26%), закуски из курицы (21%), шаурма (15%), салаты (14%). Кстати, бургеры считаются самой популярной едой из доставки во всех городах, так как встречаются в каждом третьем заказе.

Характерной кухней, представленной в ресторанах Перми, стала французская. Затем идут домашняя, гавайская, русская и узбекская. Доля заков с блюдами из этих кухонь в городе выше, чем в среднем по России. В числе популярных, как практически и везде, — американская, домашняя, японская, европейская, итальянская.

Недавно мы рассказывали о результатах интересного предновогоднего исследования: эксперты подсчитали индекс трех видов «Оливье» в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.