С колбасой, вегетарианский, с рыбой: стал известен индекс «Оливье» в Пермском крае

В Пермском крае индекс «Оливье» отличается: вегетарианский стоит 212,36 руб., с колбасой — 212,80 руб., с рыбой — 706,22 руб. Средняя стоимость главного новогоднего салата в Пермском крае выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа.

Самый большой индекс салата «Оливье» в России на Чукотке (418 руб. вегетарианский и 523 руб. с колбасой) и в Мурманской области (819 руб. с рыбой).

Информационный обзор редакции.