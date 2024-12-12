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С колбасой, вегетарианский, с рыбой: стал известен индекс «Оливье» в Пермском крае

В России подсчитали индекс салата «Оливье» для всех регионов в трех вариациях: с колбасой, вегетарианский с грибами и с рыбой. 800 г каждой из разновидностей стоят 255 руб., 193 руб. и 654 руб. соответственно. Индекс составил Центр стратегических разработок, специалисты делали расчеты стоимости салатов на основе опубликованных цен на продукты.

Freepik

В Пермском крае индекс «Оливье» отличается: вегетарианский стоит 212,36 руб., с колбасой — 212,80 руб., с рыбой — 706,22 руб. Средняя стоимость главного новогоднего салата в Пермском крае выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа.

Самый большой индекс салата «Оливье» в России на Чукотке (418 руб. вегетарианский и 523 руб. с колбасой) и в Мурманской области (819 руб. с рыбой).

Информационный обзор редакции.

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