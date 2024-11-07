18+
  • Что где есть
  • Тенденции
  • News
Тенденции

Стоимость масла выросла в Пермском крае почти на 40 процентов

Unsplash

В Пермском крае подорожало сливочное масло. За год его стоимость выросла на 37,8%, и сейчас достигла 1060 рублей за килограмм.
Цены на сливочное масло за год выросли в целом по всей стране. Мы рассказывали о том, как подорожание скажется на работе кафе и ресторанов в этой статье.

Как сообщает РБК со ссылкой на местных производителей, есть несколько факторов, повлиявших на увеличение стоимости масла. Одна из них — наценка, которую делают на него сами торговые сети. За последние годы она выросла с 20% до 60%.

Но без масла Пермский край остаться не должен, так как в регионе есть много крупных молочных заводов. «Если в год пермские производители выпускают до 15 тыс. тонн масла, то потребление в регионе составляет порядка 7,5 тыс. тонн. Поэтому мы не маслодефицитный регион. По статистике мы занимаем 3-е место по производству сливочного масла в России», — цитирует РБК слова директора компании «Суксунское» Сергея Пестрикова.

Ранее мы рассказывали о том, что хлеб и булки за год подорожали на 13 процентов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: