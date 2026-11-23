В Перми в техническом режиме открылось первое инклюзивное кафе. Оно находится в пространстве Дома-маяка — месте, где подростки с инвалидностью учатся быть самостоятельными.
Новое кафе получило название «Шаньга»: оно ассоциируется с теплом, людьми с большим сердцем и вкусной историей.
В меню — кофе, чай и свежая выпечка: несколько разновидностей шанег, сосиска в тесте, пирожок с капустой. По задумке создателей заведения, работать в инклюзивном кафе будут подростки с инвалидностью.
Кстати! В декабре готовится к открытию новое кафе от создателей «Брэдбери» и «Мигрантов».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)