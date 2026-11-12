Создатели «Брэдбери» и «Мигрантов» собираются открыть новое кафе

Команда «Стая» («Брэдбери», Мигранты», «Ближе», «Sandwich Слат») готовится запустить новый гастрономический проект. Это будет городское кафе с едой на каждый день при фитнес-центре World Class.
Дизайн-проект кафе «хорош.»
Кафе будет называться «хорош.» (ударение на второй слог). Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители «Стаи», в новом заведении планируют ввести простое, но сбалансированное меню на каждый день, а также запустить линейку спортивного питания. Кафе «хорош.» при World Class собираются открыть в декабре.
Недавно мы рассказывали о том, что Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина.
Информационный обзор редакции.
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