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Создатели «Брэдбери» и «Мигрантов» собираются открыть новое кафе

Команда «Стая» («Брэдбери», Мигранты», «Ближе», «Sandwich Слат») готовится запустить новый гастрономический проект. Это будет городское кафе с едой на каждый день при фитнес-центре World Class.

Дизайн-проект кафе «хорош.»
Предоставлено командой «Стая»

Дизайн-проект кафе «хорош.»

Кафе будет называться «хорош.» (ударение на второй слог). Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители «Стаи», в новом заведении планируют ввести простое, но сбалансированное меню на каждый день, а также запустить линейку спортивного питания. Кафе «хорош.» при World Class собираются открыть в декабре.

Недавно мы рассказывали о том, что Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.

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