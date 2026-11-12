Создатели «Брэдбери» и «Мигрантов» собираются открыть новое кафе

Кафе будет называться «хорош.» (ударение на второй слог). Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители «Стаи», в новом заведении планируют ввести простое, но сбалансированное меню на каждый день, а также запустить линейку спортивного питания. Кафе «хорош.» при World Class собираются открыть в декабре.

Недавно мы рассказывали о том, что Екатерина Белка и Максим Тупицын готовятся открыть новый двухэтажный ресторан на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.