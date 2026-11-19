Концепция Lost Planet вдохновлена ретрофутуризмом и космическими путешествиями по неизведанным мирам. Создатели бара говорят, что эта идея прослеживается в интерьере: темные оттенки, металл, стекло и теплые акценты создают атмосферу, в которой футуристичная эстетика сочетается с уютом современного бара.

Новое заведение займет пространство бара Brugge на Советской улице. Планируется, что свои двери оно откроет 20 ноября.

Недавно мы рассказывали, что в техническом режиме открывается мексиканский бар Mucho Mas.

Информационный обзор редакции.