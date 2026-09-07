Известно, какое еще кафе откроется на площадке бывшего магазина «Лэтуаль»

Стало известно, какое заведение займет оставшуюся площадь, на которой ранее работал магазин парфюмерии и косметики «Лэтуаль». Рядом с «Дринкит» в ЦУМе откроют точку по продаже шаурмы.
В ЦУМе намерены запустить кафе «Капитан Шаверма». По данным издания «Текст», эта точка станет 15-й в сети. В начале сентября еще одно кафе готовятся официально открыть на улице Ленина, недалеко от Театра-Театра.
Недавно мы рассказывали, что на месте «Желтой лисицы» на Сибирской улице открывается кафе сезонной кухни «Веранда».
Информационный обзор редакции.
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