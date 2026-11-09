На открытие фастфудной «База» планирует приехать Витя АК-47

В меню планируют ввести бургеры, шаурму, хот-доги и другой фастфуд. Концепция нового заведения строится на честной еде «без понтов». За кухню отвечает шеф-повар Кирилл Коростелев, известный по участию в шоу «Молодые ножи». Запустить «Базу» в Перми намерены 22 ноября, на открытии заявлено выступление Вити АК-47.

Кстати! Вместо бара «Рома нальет» на Пермской улице собираются открыть «Стаут».

Информационный обзор редакции.