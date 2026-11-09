Бар «Рома нальет» закрылся спустя десять лет работы

Вместо бара «Рома нальет» уже готовятся открыть новый. Это будет «Стаут». Его позиционируют как бар с нотками лондонского паба. Сейчас в будущем заведении идут ремонтные работы, в новый проект собирают команду — поваров и официантов.

Недавно мы рассказывали о том, что на Советской улице откроется новый бар: он займет площадку Brugge.

Информационный обзор редакции.