В Старокирпичном переулке появилось еще одно заведение

В разговоре с «Новым компаньоном» предприниматель отметил, что масштаб проекта требовал соответствующей площади.

«На организацию переезда ушло полтора месяца, с сентября музей закрылся и в середине октября открылся на новом месте. Концепция осталась той же — ремесленный музей-кофейня», — цитирует его слова издание.

Проект «Пассатижи» оформлен под научную лабораторию конца XIX века. В нем базируется кофейня и витрины с коллекциями в триста подлинных экспонатов середины и конца столетия: ручные слесарные и геодезические инструменты и старинные научные приборы, а также тематические наряды.

Тематика заведения пересекается с личным увлечением Вадима — он уже более двадцати лет собирает коллекции, связанные с эпохой развития пара, началом индустриализации и историей российских и европейских предприятий.

В кафе-музее также проводят тематические мастер-классы. Их уже запустили на новой локации.

Ранее мы представляли эксклюзив: редакция «ПРМ.Собака.ru» узнала, где расположится вторая кондитерская «Сан-Себастьянская».

Информационный обзор редакции.