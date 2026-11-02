В Старокирпичном переулке появилось еще одно заведение

Музей-кофейня «Пассатижи», стилизованная под стимпанк и эпоху Жюля Верна, переехала с улицы Коминтерна, 11 в Старокирпичный переулок. О новой локации сообщил основатель «Пассатижи» Вадим Касимов в социальных сетях.
В разговоре с «Новым компаньоном» предприниматель отметил, что масштаб проекта требовал соответствующей площади.
«На организацию переезда ушло полтора месяца, с сентября музей закрылся и в середине октября открылся на новом месте. Концепция осталась той же — ремесленный музей-кофейня», — цитирует его слова издание.
Проект «Пассатижи» оформлен под научную лабораторию конца XIX века. В нем базируется кофейня и витрины с коллекциями в триста подлинных экспонатов середины и конца столетия: ручные слесарные и геодезические инструменты и старинные научные приборы, а также тематические наряды.
Тематика заведения пересекается с личным увлечением Вадима — он уже более двадцати лет собирает коллекции, связанные с эпохой развития пара, началом индустриализации и историей российских и европейских предприятий.
В кафе-музее также проводят тематические мастер-классы. Их уже запустили на новой локации.
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