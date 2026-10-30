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Эксклюзив! Стала известна вторая локация кондитерской «Сан-Себастьянская»

Редакции «ПРМ.Собака.ru» стало известно, где будет находиться вторая точка кондитерской от предпринимателя Марии Пономаревой. В социальных сетях появилось видео стройки от источника, приближенного к проекту. 

«Сан-Себастьянская»

Редакция выяснила, что вторая точка, предварительно, откроется на Разгуляе — в ЖК Art House на улице Пермская. Сейчас в помещении идут ремонтные работы. Точная дата открытия пока держится в секрете. 

Напомним, первая «Сан-Себастьянская», где в основе меню  — чизкейки «Сан-Себастьян», открылась на улице Окулова в мае 2025 года.

Мы также рассказывали, что на Пермской готовятся открыть рыбный маркет с фуд-зоной.

Информационный обзор редакции.

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