Эксклюзив! Стала известна вторая локация кондитерской «Сан-Себастьянская»

Редакция выяснила, что вторая точка, предварительно, откроется на Разгуляе — в ЖК Art House на улице Пермская. Сейчас в помещении идут ремонтные работы. Точная дата открытия пока держится в секрете.

Напомним, первая «Сан-Себастьянская», где в основе меню — чизкейки «Сан-Себастьян», открылась на улице Окулова в мае 2025 года.

Мы также рассказывали, что на Пермской готовятся открыть рыбный маркет с фуд-зоной.

Информационный обзор редакции.