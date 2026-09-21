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Сервис доставки продуктов от Ozon запускают в трех микрорайонах города

В Перми запускают сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozon fresh. Он появится в нескольких городах Урала одновременно.

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Новый сервис начал работать в трех районах Перми: в центре, Мотовилихе и Закамске. Дарксторы Ozon fresh в городе намерены открывать поэтапно. В доставке представлены свежие продукты, азиатские снеки, а также готовые блюда.

Напомним, с 2021 года в Перми работает сервис «Самокат», а весной 2025-го в город зашла сеть «Яндекс Лавка».

Информационный обзор редакции.

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