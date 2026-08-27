Вместо «Желтой лисицы» на Сибирской откроется новое кафе сезонной кухни

На месте закрывшегося гастроугла «Желтая лисица» на Сибирской улице готовятся открыть кафе сезонной кухни. Проект прекратил существование в конце августа, но уже тогда команда рассказала, что запустит что-то новое.
На месте «Желтой лисицы» появится кафе сезонной кухни «Веранда». В социальных сетях опубликовали видео с ремонтными работами и кухонным закулисьем. О дате открытия пока не сообщают.
Недавно мы рассказывали о том, что осенью на месте Central Perk на Екатерининской будет работать новое кафе от создателя Ali Falafel.
Информационный обзор редакции.
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