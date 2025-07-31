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На улице Окулова планируют открыть кафе «Новелла»

В новом ЖК на улице Окулова, недалеко от строящегося отеля Hilton, готовятся запустить новый гастрономический проект. Это кафе «Новелла».

Новелла/ВКонтакте
Новелла/ВКонтакте
Новелла/ВКонтакте

Заведение собираются открыть 1 августа. Основу меню составят булочки в стиле синнабонов с разными вкусами. Раздел с напитками планируется объемным: от классических кофе и чая до спешиалов в виде айс ти черника и грейпфрутового бамбла. 

«Многое в этом проекте создано своими руками: делали ремонт, собирали мебель, прорабатывали меню напитков. Для нас это новый опыт, до этого ничего похожего не делали», — призналась редакции «Прм.Собака.ru» одна из создателей «Новеллы» Кристина. 

Недавно мы рассказывали о том, что еще одну кофейню Monkey Grinder планируют открыть в районе эспланады.

Информационный обзор редакции.

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