На улице Окулова планируют открыть кафе «Новелла»

Заведение собираются открыть 1 августа. Основу меню составят булочки в стиле синнабонов с разными вкусами. Раздел с напитками планируется объемным: от классических кофе и чая до спешиалов в виде айс ти черника и грейпфрутового бамбла.

«Многое в этом проекте создано своими руками: делали ремонт, собирали мебель, прорабатывали меню напитков. Для нас это новый опыт, до этого ничего похожего не делали», — призналась редакции «Прм.Собака.ru» одна из создателей «Новеллы» Кристина.

Недавно мы рассказывали о том, что еще одну кофейню Monkey Grinder планируют открыть в районе эспланады.

Информационный обзор редакции.