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Создатели пекарни «Цех» планирует запустить доставку готовой еды

Создатели сети пекарен «Цех» намерены запустить еще один гастрономический проект. Планируется, что это будет направление доставки готовой еды с собой в упаковке: каши, блинчики, вторые блюда, супы, салаты и десерты.

ЦЕХ boulangerie/ВКонтакте

Новый проект будет называться «Цех маркет». Пока готовые блюда собираются представить в сервисе «Яндекс.Еда» и в недавно открывшейся пекарне «Цеха» в «новом» центре. В планах запустить собственное приложение. По словам Елизаветы Ельцовой, в будущем ассортимент намерены расширять.

Недавно мы рассказывали о том, что корейское стрит-кафе Chicko планируют открыть в 2025 году.

Информационный обзор редакции.

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