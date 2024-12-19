Брокколини, мозаичный «царь-стол», коллаборации с другими проектами: рассказываем о ресторане «Тайная В.», который откроется 25 декабря

В Перми готовится к открытию винный ресторан «Тайная В.». Его запускает один из идейных вдохновителей Brew me и «Огорода» Евгений Чигарев. Редакция «Прм.Собака.ru» побывала на пресс-завтраке, на котором раскрыли практически все тайны нового гастро-проекта.
В «Тайной В.» намерены разделить сценарии приемов пищи: полноценные завтраки, которые будут подавать максимально быстро, и камерные ужины при приглушенном свете и свечах. Подчеркнуть разделение сервисов планируют музыкой и формой стаффа: утренние лонгсливы официантов, например, очень напоминают уютную пижаму (к ним приложила руку дизайнер Полина Бенефит). За аудио-восприятие отвечал диджей и коллекционер музыки Денис Соловьев, который записал сеты специально для «Тайной В».
Как рассказал Евгений Чигарев, у ресторана будет много коллабораций с пермскими предпринимателями и творческими людьми: чиабатты и багеты в мини-версии, а также ромовые бабы, которые потом будут «начинять», готовят в пекарне «Брэдбери», творог, яйца, молоко — везут с местных крестьянских хозяйств. Скрупулезно создатели «Тайной В.» подошли к кухне, в ее основе — французская школа, где 99% составляющих блюд, даже соусы, готовится с нуля. Планируется, что карта напитков «стартует» со 150 позиций, 20-30 из них будут побокальными. Из интересных закусок и блюд: оливки, копченные в смокере, брокколини — симбиоз спаржи и брокколи, блины с крабом, которые поэтично назвали «Невыносимая легкость бытия».
В новом ресторане планируют запустить два зала: один с ресторанной посадкой, другой — с огромным «царь-столом» с каменной мозаикой, которую собирали буквально по крупицам со всего света. Например, в ней можно встретить голубой кварцит, Азул Макаубас, привезенный из Бразилии. В зале с «царь-столом» намерены устраивать лекции, кинопоказы, поэтические вечера и диджей-сэты. В техническом режиме «Тайную В». планируют запустить 20-22 декабря, каждый день создатели собираются тестировать разные сценарии меню. Полноценно новый ресторан должен открыться для всех 25 декабря.
Кстати, под занавес года в Перми откроется еще один интересный гастрономический проект: A vina? от рестораторов Светланы и Александра Гасенегеров.
Информационный обзор редакции.
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