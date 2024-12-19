Брокколини, мозаичный «царь-стол», коллаборации с другими проектами: рассказываем о ресторане «Тайная В.», который откроется 25 декабря

В «Тайной В.» намерены разделить сценарии приемов пищи: полноценные завтраки, которые будут подавать максимально быстро, и камерные ужины при приглушенном свете и свечах. Подчеркнуть разделение сервисов планируют музыкой и формой стаффа: утренние лонгсливы официантов, например, очень напоминают уютную пижаму (к ним приложила руку дизайнер Полина Бенефит). За аудио-восприятие отвечал диджей и коллекционер музыки Денис Соловьев, который записал сеты специально для «Тайной В».

Как рассказал Евгений Чигарев, у ресторана будет много коллабораций с пермскими предпринимателями и творческими людьми: чиабатты и багеты в мини-версии, а также ромовые бабы, которые потом будут «начинять», готовят в пекарне «Брэдбери», творог, яйца, молоко — везут с местных крестьянских хозяйств. Скрупулезно создатели «Тайной В.» подошли к кухне, в ее основе — французская школа, где 99% составляющих блюд, даже соусы, готовится с нуля. Планируется, что карта напитков «стартует» со 150 позиций, 20-30 из них будут побокальными. Из интересных закусок и блюд: оливки, копченные в смокере, брокколини — симбиоз спаржи и брокколи, блины с крабом, которые поэтично назвали «Невыносимая легкость бытия».