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На официальное открытие своего бара в Пермь приедет Сергей Жуков

Лидер группы «Руки ВВерх!» Сергей Жуков приедет в Пермь на официальное открытие своего бара. В техническом режиме новое заведение на Сибирской начало работать в начале октября.

Руки ВВерх! Бар/ВКонтакте

Официальное открытие бара запланировано на 29 ноября. Кстати, в этот же вечер в «Молоте» пройдет концерт группы «Руки Вверх!».

Напомним, бар находится на месте, где раньше был один из самых известных клубов города — «Ветер». Новое заведение объединило танцпол, караоке, бар и ресторан, оно оформлено в стилистике 90-х.

В ресторанном дайджесте мы рассказывали о новых заведениях, которые открылись в Перми в последнее время: там новые проекты от Barberry и «Али Фалафель».

Информационный обзор редакции. 

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