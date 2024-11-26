На официальное открытие своего бара в Пермь приедет Сергей Жуков

Официальное открытие бара запланировано на 29 ноября. Кстати, в этот же вечер в «Молоте» пройдет концерт группы «Руки Вверх!».

Напомним, бар находится на месте, где раньше был один из самых известных клубов города — «Ветер». Новое заведение объединило танцпол, караоке, бар и ресторан, оно оформлено в стилистике 90-х.

В ресторанном дайджесте мы рассказывали о новых заведениях, которые открылись в Перми в последнее время: там новые проекты от Barberry и «Али Фалафель».

Информационный обзор редакции.