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На Сибирской откроется гастроугол «Желтая лисица»

Гастроугол Желтая Лисица/ВКонтакте

На месте гастро-бистро Meduza (оно находится на Сибирской) откроется новый проект. Он будет называться «Желтая лисица».

Заведение позиционирует себя как гастроугол. В соцсетях указано, что он задумывался как вкусовой эксперимент, где на одной тарелке есть место для мяса, рыбы и грибов.

«Оказалось, что образ лисицы совмещает все три элемента нашей концепции. Лиса – это мясо и дичь, рыба "желтая лисица" – это отсылка к морским гадам, а всеми любимый гриб "лисичка" отвечает за грибное изобилие», — говорят создатели. Гастроугол «Желтая лисица» официально должен открыться в октябре, но когда именно — не уточняют.

Ранее кафе Meduza Seafood&Wine и гастро-бистро Meduza были одним проектом. Но с августа 2024 года разделились. Meduza Seafood&Wine в октябре закрылась на ремонт.

Информационный обзор редакции.

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