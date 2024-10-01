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Открытия

В ТЦ «iMALL Эспланада» появится еще одно заведение с грузинской кухней

Старик Хинкалыч/ВКонтакте

В Перми откроется вторая хинкальная федеральной сети «Старик Хинкалыч». Первая работает на Екатерининской, 88 с осени 2023 года.

Когда именно откроется новое заведение, пока не уточняют. Известно только, что «Старик Хинкалыч» будет находиться в ТЦ «iMALL Эспланада». Там же сейчас работают другие рестораны с грузинской кухней: «Люля Любя» и «ХочуПури» .

Напомним, осенью в Перми откроются еще несколько новых точек. Это пекарня «Цех» на Революции и кофейня Burundi на месте Cup by Cup.

Информационный обзор редакции.  

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