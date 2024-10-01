В ТЦ «iMALL Эспланада» появится еще одно заведение с грузинской кухней

В Перми откроется вторая хинкальная федеральной сети «Старик Хинкалыч». Первая работает на Екатерининской, 88 с осени 2023 года.

Когда именно откроется новое заведение, пока не уточняют. Известно только, что «Старик Хинкалыч» будет находиться в ТЦ «iMALL Эспланада». Там же сейчас работают другие рестораны с грузинской кухней: «Люля Любя» и «ХочуПури» .

Напомним, осенью в Перми откроются еще несколько новых точек. Это пекарня «Цех» на Революции и кофейня Burundi на месте Cup by Cup.

Информационный обзор редакции.