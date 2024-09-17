18+
  • Что где есть
  • Открытия
  • News
Открытия

Известно, что откроется на месте Cup by Cup на Сибирской

Google.Карты

На месте недавно закрывшегося Cup by Cup на Сибирской откроется другая кофейня. На новый проект обратил внимание Алексей Папулов в своем телеграм-канале.

В «Доме Чекистов» будет работать кофейня Burundi. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» владелец сети Константин Радостев, открытие планируется в начале октября. В меню будут: привычные африканский кофе авторской обжарки, а также перекусы, сэндвичи, завтраки и десерты от проверенных пермских кондитеров.

Напомним, кофейня Cup by Cup работала на Сибирской на протяжении более десяти лет. В августе 2024 года она прекратило работу. Создатели проекта решили сосредоточиться на чем-то одном, а именно на кафе Lemon Tree.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: