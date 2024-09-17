Известно, что откроется на месте Cup by Cup на Сибирской

На месте недавно закрывшегося Cup by Cup на Сибирской откроется другая кофейня. На новый проект обратил внимание Алексей Папулов в своем телеграм-канале.

В «Доме Чекистов» будет работать кофейня Burundi. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» владелец сети Константин Радостев, открытие планируется в начале октября. В меню будут: привычные африканский кофе авторской обжарки, а также перекусы, сэндвичи, завтраки и десерты от проверенных пермских кондитеров.

Напомним, кофейня Cup by Cup работала на Сибирской на протяжении более десяти лет. В августе 2024 года она прекратило работу. Создатели проекта решили сосредоточиться на чем-то одном, а именно на кафе Lemon Tree.

Информационный обзор редакции.