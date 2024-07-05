Известно, какой ресторан Аркадия Новикова откроется первым

Появились подробности открытия первого ресторана Аркадия Новикова в Перми. Это будет заведение грузинской кухни — «Pro.Хинкали».

По данным «Коммерсанта», новый ресторан в Перми разместится в гостинице Holiday Perm на бульваре Гагарина. Заведение займет 450 м2 на первом этаже, в том числе площади бывшего магазина «Семья». Оно будет рассчитано на 150 посадочных мест.

Ресторан Аркадия Новикова в Перми будет работать по франшизе. Его открытие планируется через полгода. Сейчас в Holiday Perm работает ресторан Karin. Руководство гостиницы намерено сделать вокруг нее ресторанную улочку с хорошими заведениями и уютными летними верандами.

Мы рассказывали, что в Перми могут открыться два заведения Аркадия Новикова. Но речь шла о другом месте — на первом этаже ЖУ «Астра». Там раньше располагались Red BBQ и «Сковородка», которые недавно переехали с этой локации.

Информационный обзор редакции.