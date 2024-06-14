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В особняке Грацинского откроется кафе Lemon Tree

Елена Орлова

Кафе Lemon Tree с 16 июня не будет работать на 25 Октября, 45. Оно переедет на новую площадку, которая находится неподалеку.

18 июня Lemon Tree откроется в новой локации на 25 Октября, 47, сообщают создатели кафе в социальных сетях. По этому адресу находится двухэтажный каменный особняк, построенный в конце 19 века и известный, как Дом Грацинского. Lemon Tree займет оба этажа. Известно, что на первом будет работать магазин собственной продукции.

Еще одно кафе Lemon Tree до весны работало в пространстве «Дом» на 25 Октября, 1. Сейчас заведение переезжает на новую локацию – на Советскую, 29.

Ранее мы рассказывали о том, что на Белинского появится грузинский бар-ресторан.

Информационный обзор редакции.

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