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На Белинского откроется грузинский бар-ресторан

Хатия Бабилашвили

В Перми на Белинского, 6Б появится новый бар-ресторан грузинской кухни «Кинкали». Его открытие запланировано на 1 июля.

«Кинкали» открывает Хатиа Бабилашвили, одна из владелиц ресторана «Никала Пиросмани». Как рассказала ресторатор редакции «Прм.Собака.ru», в меню будет традиционная грузинская кухня с вкусными и понятными блюдами. В новом заведении также планируется проведение мероприятий, будут выступать диджеи и певцы.

Ранее мы рассказывали о том, что в прогулочной зоне ТЮЗа откроется ресторан.

Информационный обзор редакции.

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