Опубликован обновленный ресторанный гид Ultima Guide Урал — 2026 от Яндекс Еды. В него вошли заведения из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Уфы. В этом году в пермском списке 12 заведений.
Ultima Guide — 2026 меньше предыдущего. В нем появилось несколько новых имен, а шесть заведений сохранили места в путеводителе с первого выпуска. Полный список выглядит так:
- «Море Море»
- «Лапшичная»
- «Парадная»
- SpeakEasy
- «РисЛапша»
- Toropomodoro
- «Тяньгоу»
- Curtiss
- Madame Zhu
- Smoky Dog
В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что по итогам голосования Rob Roy получил награды «Ресторан года» и «Превосходный сервис», а Speakeasy стал «Баром года». В номинации «Самый популярный бар в Яндекс Картах» победил Smoky Dog.
Отметим, что Ultima Guide Урал составляли с помощью ИИ: нейросеть анализировала сотни заведений по разным параметрам. Затем к списку подключились пользователи и эксперты сервиса Яндекс Еда. Они определили шорт-лист. В голосовании по пяти уральским городам участвовали более 23 тыс. пользователей и более 60 экспертов.
Информационный обзор редакции.
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