Ultima Guide — 2026 меньше предыдущего. В нем появилось несколько новых имен, а шесть заведений сохранили места в путеводителе с первого выпуска. Полный список выглядит так:

«Море Море»

«Лапшичная»

«Парадная»

SpeakEasy

«РисЛапша»

Toropomodoro

«Тяньгоу»

Curtiss

Madame Zhu

Smoky Dog

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что по итогам голосования Rob Roy получил награды «Ресторан года» и «Превосходный сервис», а Speakeasy стал «Баром года». В номинации «Самый популярный бар в Яндекс Картах» победил Smoky Dog.

Отметим, что Ultima Guide Урал составляли с помощью ИИ: нейросеть анализировала сотни заведений по разным параметрам. Затем к списку подключились пользователи и эксперты сервиса Яндекс Еда. Они определили шорт-лист. В голосовании по пяти уральским городам участвовали более 23 тыс. пользователей и более 60 экспертов.

Информационный обзор редакции.