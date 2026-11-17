На вывеске ресторана в ближайшее время появится новое имя. В меню планируют новинки, но блюда-хиты также останутся. Кухня ресторана «ЛÓKA» сосредоточится на гастрономии Прикамья и европейской классике. Отметим, что в августе сам отель AurA City Hotel также прошел трансформацию: получил категорию «пять звезд».

Недавно мы рассказывали, что на месте бара «Рома нальет» собираются открыть «Стаут»: новое заведение позиционирует себя как лондонский паб.

Информационный обзор редакции.