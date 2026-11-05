Известно, когда ресторан «TheПарking» готовится открыться снова

Ресторан «theПарKing» временно не работает. Об этом свидетельствует объявление на дверях заведения, расположенного в БЦ «Магнат» на Монастырской улице.
«TheПарking» закрылся на небольшой ремонт в середине октября. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители заведения, в ближайшее время ресторан вновь откроет свои двери для гостей и устроит вечеринки. Первая — White Party намечена уже на 21 ноября.
Недавно мы рассказывали, что закрывшийся на ремонт ресторан Seven в ТРК «Семья» готовится открыться под именем «Хуторяне».
Информационный обзор редакции.
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