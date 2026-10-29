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Пермская компания «Тенториум» — в Дубае: ее представители провели дегустацию продукции

В Дубае прошла дегустация продукции пермской компании «Тенториум»: в аптеках сети Gaelan Pharmacy угощали медовыми леденцами Honey Drops, батончиками ApiBar «Золотой слиток» и натуральным липовым медом.

magnific.com

Как рассказала команда, ассортимент получил положительные оценки. В организации рекламной кампании помог Российский экспортный центр, оказавший маркетинговую поддержку. 

Продукция «Тенториума» представлена в двадцати двух торговых точках ОАЭ. В планах компании выйти в новые розничные сети, в том числе в странах Ближнего Востока. 

Недавно мы делились еще одним успехом жителей региона: пять пермских кикбоксеров в Колумбии стали Чемпионами мира.

Информационный обзор редакции.

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