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Известно, когда в Перми собираются запустить Яндекс.Лавку

В Перми планируют запустить Яндекс. Лавку с 22 мая. На презентации проекта и экскурсии по одному из дарксторов побывали корреспонденты «Прм.Собака.ru».

Яндекс Лавка
Яндекс Лавка
Яндекс Лавка
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На старте намерены открыть шесть дарксторов в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах, а к сентябрю их количество вырастет до 15, рассказал операционный директор Яндекс. Лавки Антон Тарабрин. Планируется, что в зону доставки сервиса в июне войдет 90% городской территории.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится заведение турецкой сети, которая специализируется на курице.

Информационный обзор редакции.

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