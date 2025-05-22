Известно, когда в Перми собираются запустить Яндекс.Лавку

На старте намерены открыть шесть дарксторов в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах, а к сентябрю их количество вырастет до 15, рассказал операционный директор Яндекс. Лавки Антон Тарабрин. Планируется, что в зону доставки сервиса в июне войдет 90% городской территории.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится заведение турецкой сети, которая специализируется на курице.

Информационный обзор редакции.