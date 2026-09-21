«Никакой грусти — только теплые воспоминания»: ресторан «Партизан» объявил о закрытии

Мясной ресторан «Партизан» закрывается. Заведение проработало 12 лет: сначала в здании на Комсомольском проспекте, 1, прямо у набережной, затем — по соседству с «Муравейником».
Последним днем работы ресторана «Партизан» станет 27 сентября. «Мы уходим с благодарностью в сердце и с гордостью за все, что создали вместе с вами. Никакой грусти — только теплые воспоминания, улыбки и отличный повод увидеться еще раз», — рассказали в социальных сетях создатели проекта.
Недавно мы рассказывали о том, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по закрытиям ресторанов.
Информационный обзор редакции.
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