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Статистика: Пермь стала лидером среди городов-миллионников по закрытиям ресторанов

Пермь стала лидером среди городов-миллионников по количеству закрытых ресторанов. Такую статистику с августа 2025 по август 2026-го выдал геосервис 2ГИС.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

За год число ресторанов в Перми сократилось на 11,8% — до 112. Это самый заметный показатель среди 16 крупнейших городов России. Также большое снижение наблюдается в Новосибирске — на 8% до 200 точек.

В целом по стране количество ресторанов снизилось на 3,9%, и теперь достигает 7,1 тыс. В Омске и Ростове-на-Дону обратная ситуация — за год таких заведений стало больше: прирост на 6% и на 2% соответственно.

Согласно статистике, за год в городах-миллионниках снизилось число кафе (на 6%), кофеен и ресторанов быстрого питания (на 3%). Кстати! В этой статьей мы разбирали волну закрытий, которая началась в Перми в январе и феврале.

Информационный обзор редакции.

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