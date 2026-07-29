Сервис доставки продуктов от Ozon собираются запустить в Перми

Появление сервиса Ozon fresh в Перми будет постепенным. По данным портал v-kurse.ru, сначала должны открыться десять точек в Перми. Склады расположатся на улицах Куйбышева, Лодыгина, Папанинцев, Советской Армии, Юрша, Гашкова, Ласьвинской, шоссе Космонавтов.

Отметим, что «Яндекс Лавка» открылась в Перми недавно, весной 2025 года. А сервис «Самокат» за несколько лет до этого, в 2021 году.

Информационный обзор редакции.