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Сервис доставки продуктов от Ozon собираются запустить в Перми

Сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozon Fresh собираются открыть в Перми. Для федеральной сети сейчас набирают команду: велокурьеров и администраторов складов.

Ozon Fresh/ВКонтакте

Появление сервиса Ozon fresh в Перми будет постепенным. По данным портал v-kurse.ru, сначала должны открыться десять точек в Перми. Склады расположатся на улицах Куйбышева, Лодыгина, Папанинцев, Советской Армии, Юрша, Гашкова, Ласьвинской, шоссе Космонавтов.

Отметим, что «Яндекс Лавка» открылась в Перми недавно, весной 2025 года. А сервис «Самокат» за несколько лет до этого, в 2021 году.

Информационный обзор редакции.

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