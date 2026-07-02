Появились фотографии из будущего инклюзивного кафе в Доме-маяке

Ремонт в помещении будущего кафе практически завершен, техника и мебель закуплены. Фишка заведения в том, что оно будет выглядеть как уличное кафе, но внутри помещения. «Кажется, такого в Перми еще не было. Мы находимся в отдалении от центра города, поэтому хотелось придумать интересную фишку, чтобы к нам приходили посетители», — рассказала редакции «Прм.Собака.ru» инициатор Дома-маяка и руководитель «Счастье жить» Анастасия Гилева.

Рабочее название нового инклюзивного заведения — «Доброе кафе». В нем собираются подавать кофе и разные сладости, которые будут готовить подростки с инвалидностью. Кстати, большой фоторепортаж со строительства Дома-маяка, где откроется также кулинарная и столярная мастерские, ландшафтная студия и зал для производства чая, смотрите на нашем сайте.

Недавно мы рассказывали о том, что в новом здании галереи временно закрылись ресторан и кофейня.

Информационный обзор редакции.