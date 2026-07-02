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Появились фотографии из будущего инклюзивного кафе в Доме-маяке

Стало известно о концепции будущего инклюзивного кафе, которое откроется летом 2026 года в Доме-маяке. Место для трудовой интеграции подростков с инвалидностью строит благотворительная организация «Счастье жить».

Место, где будут стоять уличные столики и стулья
Кирилл Козлов для «Прм.Собака.ru»

Место, где будут стоять уличные столики и стулья

Зона баристы
Кирилл Козлов для «Прм.Собака.ru»

Зона баристы

Кухня, где будут готовить сладости
Кирилл Козлов для «Прм.Собака.ru»

Кухня, где будут готовить сладости

Ремонт в помещении будущего кафе практически завершен, техника и мебель закуплены. Фишка заведения в том, что оно будет выглядеть как уличное кафе, но внутри помещения. «Кажется, такого в Перми еще не было. Мы находимся в отдалении от центра города, поэтому хотелось придумать интересную фишку, чтобы к нам приходили посетители», — рассказала редакции «Прм.Собака.ru» инициатор Дома-маяка и руководитель «Счастье жить» Анастасия Гилева.

Рабочее название нового инклюзивного заведения — «Доброе кафе». В нем собираются подавать кофе и разные сладости, которые будут готовить подростки с инвалидностью. Кстати, большой фоторепортаж со строительства Дома-маяка, где откроется также кулинарная и столярная мастерские, ландшафтная студия и зал для производства чая, смотрите на нашем сайте.

Недавно мы рассказывали о том, что в новом здании галереи временно закрылись ресторан и кофейня.

Информационный обзор редакции.

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