Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Ресторан на Максима Горького выставили на продажу за 5,8 миллиона рублей

Грузинский ресторан на улице Максима Горького выставили на продажу. Объявление с «Сакартвело» появилось на сервисе «Авито».

Сакартвело/ВКонтакте

Заведение оценили в 5,8 млн рублей: в эту сумму входят кухня с холодильниками, печью, хинкальным столом и мангалом, система управления iikо, подключенные системы доставки, а также договоры с поставщиками, рецептуры и технологические карты. К новому владельцу собираются перейти и повара «Сакартвело».

Причиной продажи ресторана грузинской кухни, как сказано в объявлении, стала смена деятельности. Отметим, что в 2026 году закрылся «Сакартвело» на улице Монастырской, ранее его выставляли на продажу за 5,5 млн рублей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: