Ресторан на Максима Горького выставили на продажу за 5,8 миллиона рублей

Заведение оценили в 5,8 млн рублей: в эту сумму входят кухня с холодильниками, печью, хинкальным столом и мангалом, система управления iikо, подключенные системы доставки, а также договоры с поставщиками, рецептуры и технологические карты. К новому владельцу собираются перейти и повара «Сакартвело».

Причиной продажи ресторана грузинской кухни, как сказано в объявлении, стала смена деятельности. Отметим, что в 2026 году закрылся «Сакартвело» на улице Монастырской, ранее его выставляли на продажу за 5,5 млн рублей.

Информационный обзор редакции.