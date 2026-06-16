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В клубном доме на улице Пермской готовятся открыть гастрономическую лавку от команды «Чöскыт керку»

Команда «Чöскыт керку» собирается открыть гастрономическую лавку. Она расположится неподалеку от самого ресторана коми-пермяцкой кухни, в новом клубном доме «Строганов» на Пермской улице.

dom-stroganov.ru

Гастрономическая лавка будет называться «Торжок», она будет отсылать к историческому месту розничной торговли. Как сообщает «Новый компаньон», заведение будет оформлено в стилистике конца XIX — начала XX века, а продавцы оденутся в костюмы соответствующей эпохи. На витринах представят локальные продукты, в том числе дикое мясо с бывших усадеб Строгановых.

Открытие гастрономической лавки запланировано на осень. Сейчас в помещении идут ремонтные работы.

Недавно мы рассказывали о том, что в историческом Доме общественного собрания в Добрянке открылся ресторан.

Информационный обзор редакции.

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