В клубном доме на улице Пермской готовятся открыть гастрономическую лавку от команды «Чöскыт керку»

Гастрономическая лавка будет называться «Торжок», она будет отсылать к историческому месту розничной торговли. Как сообщает «Новый компаньон», заведение будет оформлено в стилистике конца XIX — начала XX века, а продавцы оденутся в костюмы соответствующей эпохи. На витринах представят локальные продукты, в том числе дикое мясо с бывших усадеб Строгановых.

Открытие гастрономической лавки запланировано на осень. Сейчас в помещении идут ремонтные работы.

Недавно мы рассказывали о том, что в историческом Доме общественного собрания в Добрянке открылся ресторан.

Информационный обзор редакции.