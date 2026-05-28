Появился ограниченный тираж конфет «Радости детства» в упаковке, созданной детьми

Команда пространства «Тут» создает вместе с детьми, подростками и приглашенными современными художниками неожиданные творческие проекты. Этот стал одним из таких: дети 6-9 лет вместе с художницей Любовью Шмыковой сделали эскизы упаковки к конфетам «Радости детства». Сладости были созданы Кондитерской фабрикой «Пермская» по восстановленным рецептам 1952, 1971 и 1986 годов несколько лет назад. Конфеты «Радости детства» с новой упаковкой фабрика выпустила ограниченным тиражом.

Кстати, весной в Перми представили обновленную коробку конфет, посвященную 100-летию Пермского балета. На ней — фотография балерины Надежды Павловой.

