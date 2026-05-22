В пермских кофейнях планируют запустить нейробариста: он кастомизирует напитки в зависимости от настроения и вкусов

Проект создан в коллаборации сети кофеен Дринкит и Yandex B2B Tech. В пилотном формате нейробариста запустили в трех кофейнях в Москве, а в ближайшее время он должен появиться и в кофейнях сети в Перми.

В пресс-службе Яндекс рассказали, что с помощью ИИ-инструментов у нейробариста всегда есть доступ к актуальному меню в конкретных кофейнях и к списку доступных ингредиентов. С учетом этих данных и при помощи генеративных моделей создается кастомный напиток. Например, чтобы восстановить баланс после пробежки ИИ-агент предложит холодный латте с сырной пенкой и протеином, а от выгорания — мокко-антистресс с ежевикой и соусом таро. При необходимости напиток можно будет скорректировать на свой вкус, убрав или добавив часть компонентов.

