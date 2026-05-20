Инклюзивное кафе в Доме-маяке готовится к открытию в июне

По словам руководителя фонда «Счастье жить» Анастасии Гилевой, сейчас идет оснащение инклюзивного кафе и студии кулинарных мастер-классов — они должны стать ключевыми пространствами для обучения и трудовой интеграции подростков.

Планируется, что в Доме-маяке будут работать другие пространства, которые также откроются в июне. Уже запущены мастерские по флористике, швейному делу, дизайну и слесарному ремеслу, а также учебная квартира.

В будущем в Доме-маяке намерены продолжить развивать инклюзивные производства, в частности, кейтеринг от кафе, создание сувениров и выпечки. Также в планах — проводить публичные мастер‑классы, выставки‑ярмарки и продажи и создать программу сопровождения трудоустройства и стажировок для выпускников. «Мы хотим, чтобы Дом‑маяк стал площадкой, где подросток не только научится ремеслу, но и сможет показать свой результат городу — на ярмарках, в кафе, на выставках», — поделилась Анастасия Гилева.

