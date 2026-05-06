Кондитер из Перми участвовала в создании огромного торта со спецэффектами для Филиппа Киркорова

Российские кондитеры создали необычный торт со спецэффектами специально для Филиппа Киркорова. Над ним трудились Наталья Баландина вместе со звездными кондитерами Мариной и Максимом Синицкими.

В его создании также участвовали кондитеры из других городов — Алина Верзунова из Клина и Любовь Дианова из Набережных Челнов. Как сообщает 59.RU, торт был презентован на вечеринке по случаю дня рождения Филипа Киркорова.

Огромный десерт весом больше 20 кг был сделан в виде огромной подарочной коробки, а в ней сцена с десятью спецэффектами, которые запускались в автоматическом режиме.  При открытии «занавеса» включается подсветка, появляется сценический дым, а в центре композиции стоит сладкая копия Филиппа Киркорова.

