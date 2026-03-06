Названа средняя стоимость бенто-тортов в Перми

Бенто-торт в Перми в марте стоит в среднем 1315 руб. Дешевле только в Волгограде (1250 руб.), Ростове-на-Дону (1290 руб.) и Омске (1300 руб.). Самые дорогие бенто-торты в Санкт-Петербурге (2425 руб.).

Аналитики 2ГИС говорят, что поиск сладостей к 8 Марта в городах-миллионниках вырастает в три раза, в основном, на готовые торты и торты на заказ. В Перми большой популярностью пользуются фототорты (12,9%).

