Названа средняя стоимость бенто-тортов в Перми

В Перми продаются одни из самых недорогих бенто-тортов среди 16 городов-миллионников. Об этом свидетельствует исследование, проведенное 2ГИС: аналитики рассчитывали среднюю стоимость десерта массой 300 г.
Бенто-торт в Перми в марте стоит в среднем 1315 руб. Дешевле только в Волгограде (1250 руб.), Ростове-на-Дону (1290 руб.) и Омске (1300 руб.). Самые дорогие бенто-торты в Санкт-Петербурге (2425 руб.).
Аналитики 2ГИС говорят, что поиск сладостей к 8 Марта в городах-миллионниках вырастает в три раза, в основном, на готовые торты и торты на заказ. В Перми большой популярностью пользуются фототорты (12,9%).
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)