Новости

Пермский край попал в десятку регионов, где чаще всего покупают пиво

Употребление пива в 2025 году в России в пересчете на одного жителя снизилось на 15,5% — до 61,5 л. Пермский край оказался в десятке регионов с большими продажами пенного.

В пересчете на одного человека в Пермском крае в 2025 году было продано 84 л пива. С таким показателем регион оказался на девятом месте между республикой Алтай и Сахалинской областью. Об этом свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные «РБК-Вино».

Лидером по употреблению пива в России в 2025 году стала Мурманская область с показателем 98,6 л на человека. Меньше всего пенного покупают в Чечне (0,1 л на человека).

Информационный обзор редакции.

