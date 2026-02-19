Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ресторан Nolan Wine&Kitchen стал победителем фестиваля BreakFest-2026

Пермский ресторан Nolan Wine&Kitchen получил награду Всероссийского фестиваля BreakFest ЗИМА 2026. Он проходил с 1 по 31 января и объединил 250 ресторанов из 40 городов России.

Овсяная каша с лесными уральскими грибами и глазуньей в Nolan Wine&Kitchen
В утреннем меню от Nolan Wine&Kitchen были овсяная каша с лесными уральскими грибами и глазуньей, глазунья с пастрами, тартином и маслом Café de Paris, кокосовая манная каша с белым шоколадом, манго и мандарином, сладкая вафля с кремом NUTELLA и свежей голубикой и средиземноморский завтрак.

Специальное фестивальное меню в Nolan Wine&Kitchen стало лучшим в номинации «Локальный завтрак» среди городов Урала и Сибири. Также в этой категории отметили рестораны Folk и «Культура встречи» в Москве, 22 bistro в Санкт-Петербурге, «Цитадель» в Нижнем Новгороде, «Кашалот» в Сочи и «Почему хлеб» в Липецке.

Информационный обзор редакции.

