Ресторан Nolan Wine&Kitchen стал победителем фестиваля BreakFest-2026

В утреннем меню от Nolan Wine&Kitchen были овсяная каша с лесными уральскими грибами и глазуньей, глазунья с пастрами, тартином и маслом Café de Paris, кокосовая манная каша с белым шоколадом, манго и мандарином, сладкая вафля с кремом NUTELLA и свежей голубикой и средиземноморский завтрак.

Специальное фестивальное меню в Nolan Wine&Kitchen стало лучшим в номинации «Локальный завтрак» среди городов Урала и Сибири. Также в этой категории отметили рестораны Folk и «Культура встречи» в Москве, 22 bistro в Санкт-Петербурге, «Цитадель» в Нижнем Новгороде, «Кашалот» в Сочи и «Почему хлеб» в Липецке.

Информационный обзор редакции.