Котокафе у Перми II закрывается: пушистым сотрудникам ищут новый дом

Теперь в социальных сетях «Гоку» рассказали, что котокафе закрывается по независящим от его создателей обстоятельствам. Тем котикам, которые жили в «Гоку», будут искать новый дом.

Напомним, это котокафе открылось в районе Перми II летом 2024 года. Оно специализировалось на китайском чае с молоком, в необычном заведении жили породистые коты и кошки. В Перми действует еще одно — котокафе «Котовский», которое было открыто создательницей кошачьего приюта «Матроскин» Галей Море.

