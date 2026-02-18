Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Котокафе у Перми II закрывается: пушистым сотрудникам ищут новый дом

Пермское котокафе «Гоку» закрывается. Ранее заведение брало паузу в работе в конце января и обещало вернуться в середине февраля.

Теперь в социальных сетях «Гоку» рассказали, что котокафе закрывается по независящим от его создателей обстоятельствам. Тем котикам, которые жили в «Гоку», будут искать новый дом.

Напомним, это котокафе открылось в районе Перми II летом 2024 года. Оно специализировалось на китайском чае с молоком, в необычном заведении жили породистые коты и кошки. В Перми действует еще одно — котокафе «Котовский», которое было открыто создательницей кошачьего приюта «Матроскин» Галей Море.

Информационный обзор редакции.

