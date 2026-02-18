В Перми подсчитали среднюю стоимость блина: она оказалась самой высокой после Москвы и Санкт-Петербурга

Лидерами по дороговизне блинов стали Москва (294 рубля) и Санкт-Петербург (291 рубль). Самые низкие цены оказались в Казани (140 рублей) и Красноярске (144 рубля). Такими данными поделились аналитики 2ГИС, изучившие стоимость сладкого блина (со сгущенкой, медом и джемом) в городах-миллионниках. Средняя цена составила 200 рублей за блин.

Также был подчитан «индекс блина»: учитывалось, сколько блинов в месяц можно купить на среднюю зарплату (по данным на октябрь 2025 года) в городе. И здесь Пермь оказалась в аутсайдерах: доступно 336 штук при среднероссийском показателе в 455 блинов. Лидером по доступности блинов стали Красноярск (729 блинов), Казань (669) и Москва (590).

